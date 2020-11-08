وفاة نزيل محكوم بالارهاب في سجن التاجي

افاد مصدر امني، الاحد، بان نزيلا محكوما بالارهاب توفي في سجن التاجي. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "نزيلا محكوما وفق المادة ٤/ارهاب توفي اليوم داخل سجن التاجي ببغداد". واضاف ان "ذلك جاء نتيجة تدهور حالته الصحية".

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