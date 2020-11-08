هجوم مسلح على منزل استاذ جامعي شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، بتعرض منزل استاذ جامعي لهجوم مسلح شرقي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجموعة مسلحة فتحت النيران على منزل استاذ جامعي في الجامعة التكنولوجية ضمن منطقة الامين دون اصابات فقط اضرار بواجهة المنزل". ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.

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