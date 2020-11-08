رحلة تألق وإبداع النجم المغربي حكيم زياش تتواصل في الدوري الإنجليزي

حكيم زياش، من مواليد 19 مارس 1993، يلعب في مركز الوسط المهاجم مع نادي تشيلسي في الدوري الإنجليزي، والمنتخب المغربي، ويشتهر بالإنهاء، والمراوغة، والسرعة، كما يعرف بقدرته التكتيكية، وتميزه بالركلات الثابتة.

وبدأ زياش مسيرته الكروية مع نادي هيرنفين الهولندي، في عام 2012، ووقع مع تفينتي الهولندي بعد ذلك بعامين، وفي عام 2016، وقع زياش مع أياكس في صفقة مدتها خمس سنوات، واختار المنتخب المغربي على نظيره الهولندي، الذي حاول إقناعه بتمثيله، لكنه اختار بلده الأم المغرب.

حكيم زياش لطالما تألق، وأبدع أينما حل وارتحل، وفي رحلته الآن مع فريق تشيلسي الإنجليزي، حيث تصدرعناوين الصحف بتألقه المبهر وانسجامه السريع مع فريقه الجديد التشيلسي، القادم إليه من فريق أياكس أمستردام الهولندي، ومنذ ظهوره الأول دخل حكيم مباشرة في التفاصيل ليوقع أولى أهدافه مع الفريق اللندني بمباراة في دوري أبطال أوربا، ليكون الظهورالثاني لزياش في الدوري الإنجليزي أمام بيرنلي، حيث أطلق رصاصته الأولى في البريميرليج بتدوينه لهدف، ومنح تمريرة حاسمة، ليصبح بذلك زياش هو أول لاعب يسجل أهدافا في أول مبارتين يشارك فيهما أساسيا مع تشيلسي في كل المسابقات منذ الإسباني دييجو كوستا.

تألق، وإبداع الأسد المغربي تواصل، أمس السبت، في مباراة تشيلسي أمام شيفلند يونايتد، حيث نجح زياش في مواصلة عروضه المتميزة بتقديم تمريرتين حاسمتين، مساهما في فوز فريقه برباعية، لينال بذلك إعجاب، وإشادة مدربه لامبارد، الذي قال بعد نهاية المباراة في تصريحات صحفية “زياش لاعب متميز يملك مهارات عالية إضافة ‘إلى دقته في التمريرات الحاسمة، إنه لاعب مكتمل المقومات”.

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واختير النجم المغربي حكيم زياش كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام شيفلد يونايتد، وجاء اختيار زياش بناء على تصويت جماهير تشيلسي عبر الحساب الرسمي للفريق “تويتر”.