حالات كورونا تواصل الارتفاع في المغرب وجهة الدار البيضاء في الصدارة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 4596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4245 حالة شفاء، و75 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 256 ألف و781 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 209 آلاف و801 حالة بنسبة تعاف تبلغ 81.7 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4272 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهة الدار البيضاء-سطات (1563)، والرباط-سلا-القنيطرة (1192)، وسوس ماسة (400)، وطنجة-تطوان الحسيمة (375)، والشرق (280)، ومراكش-آسفي (268).

كما تم تسجيل 109 حالات بجهة درعة تافيلالت، و106 بجهة الداخلة وادي الذهب، و102 إصابة مؤكدة بجهة فاس-مكناس، و73 حالة بجهة بني ملال خنيفرة، و67 حالة بكلميم-واد نون، و61 بجهة العيون-الساقية الحمراء.

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وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 18 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و11 بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و10 حالات بجهة سوس ماسة، و8 حالات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وست حالات بكل من جهات الشرق ومراكش-آسفي وفاس-مكناس، وأربع حالات بجهتي بني ملال خنيفرة وكلميم واد نون، وحالتين بدرعة تافيلالت.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 707 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 12,7 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 15 ألف و274 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و234 ألف و533، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 42 ألفا و708 حالات.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، والمسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 71 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 933 حالة، 73 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، فيما يبلغ إجمالي الحالات التي توجد تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي 504 حالات.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب”كوفيد-19″، فقد بلغ 36 في المائة.