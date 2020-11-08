نشرة كورونا في المغرب.. 4596 إصابة جديدة في 24 ساعة – التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 4596 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 256.781 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشفت النشرة اليومية لوزارة الصحة، حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 4245 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس السبت، إلى الساعة الخامسة من اليوم الأحد، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 209.801 حالة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل 75حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 4272 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.