الرجاء “يشكر” الجماهير الخضراء و”يتمنی” عودتها السريعة إلى المدرجات

وجه فريق الرجاء الرياضي شكره لجماهيره علی حسن دعمها ومساندتها للفريق رغم التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا”.

وكتب الرسالة في رسالة الشكر “نوجه عميق الشكر لجمهورنا الوفي، الذي لم يبخل على الفريق وسانده بكل الوسائل المتاحة والممكنة طيلة الموسم.

وتابع “نتمنى عودتكم السريعة إلى المدرجات! مع متمتياتنا بالسلامة للجميع إلى ذلكم الحين”.

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