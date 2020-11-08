شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 20498 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 8 نوفمبر 2020 سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 20.498 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 286 وفاة .

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 774.334 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 30.537 حالة وفاة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجل 20498 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.