بايدن يتعهد بان يعيد للولايات المتحدة هيبتها ويجمع ولا يقسم الأمريكيين

الأحد 8 نوفمبر 2020

تعد جو بايدن في أول خطاب له كرئيس منتخب للولايات المتحدة الأمريكية بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب، ان يكون رئيساً يجمع ولا يقسم الأمريكيين، وأن يجعل الولايات المتحدة محترمة في العالم مجددا.



وأعلن بايدن في خطابه الذي القاه ليل السبت الاحد ، في مدينة ديلاوير ،ومعه نائبته كامالا هاريس ، عن تشكيل خلية أزمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ورأب الصدع في البلاد.

وقال "حان وقت الشفاء في أمريكا وأتعهّد أن أكون رئيساً لا يسعى إلى التقسيم بل إلى التوحيد".

واضاف "حققنا نصراً ساحقا، وسأعمل من أجل أن اعيد للولايات المتحدة الأميركية هيبتها واحترامها مرة أخرى بين دول العالم".

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وخاطب بايدن أنصار دونالد ترامب، قائلاً "دعونا نمنح بعضنا البعض فرصة، منافسونا ليسوا أعدائنا وهم أيضا أمريكيون ،ودعونا نعمل سوية لما فيه مصلحة بلادنا".

وأكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن المرشح الديمقراطي جو بايدن تعهد بأن أول القرارات التي سيوقعها عند تسلمه السلطة ستتضمن رفع حظر السفر المفروض على عدد من الدول الإسلامية ،و إعادة الانضمام إلى اتفاقيات باريس للمناخ، وسيعكس انسحاب الرئيس ترامب من منظمة الصحة العالمية، واعادة البرنامج الذي يسمح "للحالمين" ، الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كأطفال، بالبقاء في البلاد.

ويقول مقربون من دائرة بايدن أنه قد يضطر إلى الاعتماد على الإجراءات التنفيذية لإعادة توجيه الوكالات واللوائح الفيدرالية، وتبني موقف مختلف على المسرح العالمي، في ظل التحدي الذي قد يواجهه في الكونغرس لدفع تشريعات رئيسية.

وقالت هاريس في خطاب إعلان النصر متوجهّة إلى أنصارها الديمقراطيّين الذين احتشدوا في الهواء الطلق إنّه "في الوقت الذي كانت فيه ديمقراطيّتنا نفسها على المحكّ في هذه الانتخابات، وروح أمريكا على المحكّ أمام عيون العالم أجمع، فقد دشّنتم يوماً جديداً لأمريكا".

وكان بايدن قد تحصل على أكثر من 74 مليون من الأصوات مقاب 70 مليون تقريبا لصالح المرشح الجمهوري ترامب .