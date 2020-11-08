شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعامل «تويتر» مع «ترامب» بعد مغادرة البيت الأبيض؟ والان نبدء بالتفاصيل
وتضع "تويتر" تحذيرا يقول "الصالح العام" على بعض التغريدات التي تخرق قواعدها والصادرة عن زعماء العالم والتي كانت ستحذف لولا ذلك. وبدلا من الحذف عادة ما تخفي الشركة هذه التغريدات التي ينشرها مرشحون سياسيون أو منتخبون أو مسؤولون حكوميون بتحذير يكتب فوقها وتتخذ الشركة إجراءات لتقييد وصولها للمستخدمين. لكن "تويتر" قالت إن ذلك لا ينطبق على المسؤولين السابقين.
وقال متحدث باسم "تويتر" في بيان: "هذه السياسة تنطبق على زعماء العالم الحاليين والمرشحين للمناصب وليس على المواطنين الذين تركوا مناصبهم".
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