شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل 20572 إصابة جديدة بكورونا و156 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 20572 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد و156 حالة وفاة جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه. وتقل إصابات اليوم ووفياته عن الأرقام المسجلة أمس.

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