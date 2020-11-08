شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات انفلونزا الطيور في شمال وشرق ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
وقال متحدث باسم دائرة فوربومرن-روجن إن عدد الحالات المؤكدة في جزيرة روجن وحدها وصل إلى 25 حالة على الأقل اليوم الأحد، وقد ثبت ظهور حالات لانفلونزا الطيور في أربع دوائر في ولاية شلزفيج-هولشتاين.
وذكرت وزارة الزراعة في شلزفيج-هولشتاين أنه تم تسجيل 30 حالة أخرى بين الطيور البرية أمس فقط ليصل إجمالي هذه الحالات إلى 75 حالة.
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