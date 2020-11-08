شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات انفلونزا الطيور في شمال وشرق ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حالات انفلونزا الطيور في شمال وشرق ألمانيا ولاسيما بين الطيور البرية حتى الآن.

وقال متحدث باسم دائرة فوربومرن-روجن إن عدد الحالات المؤكدة في جزيرة روجن وحدها وصل إلى 25 حالة على الأقل اليوم الأحد، وقد ثبت ظهور حالات لانفلونزا الطيور في أربع دوائر في ولاية شلزفيج-هولشتاين.

وذكرت وزارة الزراعة في شلزفيج-هولشتاين أنه تم تسجيل 30 حالة أخرى بين الطيور البرية أمس فقط ليصل إجمالي هذه الحالات إلى 75 حالة.