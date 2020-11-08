اصابة مدني بانفجار عبوة من مخلفات 'داعش' في القيارة

افاد مصدر امني، الاحد، باصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات "داعش" في القيارة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الارهابي انفجرت ضمن قرية سلطان عبد لله في ناحية القيارة بنيوى". وأضاف المصدر أن العبوة "اسفرت عن اصابة صاحب مركبة بجروح واضرار بمركبته".

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