مقتل أربعة جنود أمريكيين في سوريا

ذكرت وكالة سانا السورية أن 4 جنود أمريكيين قتلوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم في ريف الحسكة.

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية أن الجنود قتلوا في ريف بلدة مركدة على طريق الحسكة - دير الزور

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