محترف كريستال بالاس يلتحق بوفد منتخب الشباب في الدوحة

2020-11-08 | 18:38
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وصل، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، كاردو كاميران، محترف فريق كريستال بالاس الانكليزي تحت 18 عاما، وذلك من أجل الانضمام لتدريبات منتخبنا الوطني للشباب الذي يستعد لملاقاة منتخب شباب قطر ودياً في الثاني عشر والخامس عشر من الشهر الحالي.
ومن المؤمل أن يلتحق الحارس، نديم نادر، محترف فالكنبرغ السويدي، وكذلك اللاعب متين ديار صالح، محترف بروندبي الدنماركي، بوفد المنتخب خلال الساعات المقبلة، فيما غيّبت الإصابة محترف سوانزي الانكليزي، علي الحمادي، عن قائمة منتخبنا الشبابي لخوض وديتي قطر.
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