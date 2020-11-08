محترف كريستال بالاس يلتحق بوفد منتخب الشباب في الدوحة

وكانَ في استقبال اللاعب أثناء وصوله إلى مقر إقامة المنتخب، مدرب منتخبنا للشباب، قحطان جثير، وملاكه التدريبي المساعد.

ومن المؤمل أن يلتحق الحارس، نديم نادر، محترف فالكنبرغ السويدي، وكذلك اللاعب متين ديار صالح، محترف بروندبي الدنماركي، بوفد المنتخب خلال الساعات المقبلة، فيما غيّبت الإصابة محترف سوانزي الانكليزي، علي الحمادي، عن قائمة منتخبنا الشبابي لخوض وديتي قطر.

