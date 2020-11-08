أفاد مصدر أمني، الأحد، بإصابة جندي بنيران قناص في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم استهداف موقع مشترك للجيش قرب قرية تل منجل جنوبي خانقين في محافظة ديالى من خلال قناص داعشي اسفر عن اصابة احد منتسبي الجيش إصابة متوسطة". ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة جندي بنيران قناص في خانقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.