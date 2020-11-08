العراق يبحث عن مباراة ودية مع منتخب أوروبي الشهر المقبل

وسيخوض المنتخب الوطني مواجهتين وديتين أمام الأردن وأوزباكستان خلال الشهر الحالي في الإمارات.

وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني بكرة القدم باسل كوركيس في حديث لـ الخليج 365، إن "المنتخب الوطني سيكتفي بمباراتي الأردن وأوزباكستان خلال السهر الحالي".



وأوضح، أن "مدرب المنتخب سريتشكو كاتانيتش، طلب تأمين مباراة ودية ثالثة خلال الشهر المقبل وكما هو معروف فان الشهر المقبل لا يتضمن أيام فيفا دي".

وأضاف، أن "التطبيعية ستحاول تأمين مباراة ودية مع منتخب أوروبي لإعداد أسود الرافدين بشكل جيد للتصفيات الآسيوية المزدوجة".

