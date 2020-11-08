سياسي مستقل يكشف سيناريو ما بعد سحب الثقة عن الحلبوسي

وقال الحازم في حديث لـ الخليج 365، "قانونياً اذا نجحت عملية سحب الثقة عن رئيس البرلمان فستكون رئاسة مجلس النواب بيد النائب الاول حسن الكعبي وحينما واجهنا احد قادة الجبهة العراقية بذلك اجاب بأن هذا الامر ليس مهم وان اقالة الحلبوسي اهم".وأضاف أن "الاخوة في الجبهة مهمتهم الاساسية هي الاطاحة بالحلبوسي حتى لو كلف ذلك خسارة المكون السني لمنصب رئاسة مجلس النواب".

وشهد منزل القيادي في الجبهة الوطنية النائب قاسم الفهداوي، قبل ايام، اجتماعاً تم الاتفاق فيه على المضي في جمع تواقيع 110 نائبا وفقا للقانون لتقديم طلب الى هيئة رئاسة مجلس النواب لسحب الثقة عن رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

