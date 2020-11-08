القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التلفزيون السوري: أنباء عن مقتل 4 جنود أمريكيين بعبوة ناسفة في منطقة مركدة جنوب الحسكة شمالي البلاد التلفزيون السوري: أنباء عن مقتل 4 جنود أمريكيين بعبوة ناسفة في منطقة مركدة جنوب الحسكة شمالي البلاد

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