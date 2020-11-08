بوش "الجمهوري" يهنئ بايدن.. انتخابات "نزيهة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، الأحد، المرشح الديمقراطي الفائز بالانتخابات الرئاسية جو بايدن.

وقال بوش التابع للحزب الجمهوري الذي خسر سباق الرئاسة، إن بايدن رجل جيد سيوحد الولايات المتحدة الأمريكية"، متعهدا بمساعدته بأي طريقة.



وأضاف جورج بوش، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه الحق في طلب إعادة احتساب الأصوات وتقديم طعون قضائية.

وتابع الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، قائلًا: "لابد أن يثق الأمريكيون في أن الانتخابات كانت نزيهة إلى حد بعيد ونتيجتها واضحة".

Advertisements

ويصر المرشح الجمهوري دونالد ترامب على رفض الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، معلنا أنه "فاز بالأصوات القانونية".

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر": "لقد فزت في الانتخابات الرئاسية وحصلت على 71 مليون صوت قانوني".

وكان ترامب أصدر بيانا، مساء السبت، أكد فيه أن "الانتخابات لم تحسم بعد"، مشيرا إلى أن منافسه "جو بايدن يتعجل إعلان فوزه زيفا".

وأضاف، أن حملته سترفع دعوى في المحكمة الإثنين المقبل، كما شكك فريق الرئيس ترامب القانوني في نتائج الانتخابات الرئاسية.