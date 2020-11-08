الجامعة العربية ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارات خاصة بالقضية الفلسطينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

رحبت جامعة الدول العربية ،اليوم الاحد، باعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ،ستة قرارات خاصة بالقضية الفلسطينية بأغلبية كبيرة تتعلق بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا) والاستيطان في الاراضي المحتلة والقدس.



وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير سعيد أبوعلي في تصريح صحفي "ان هذا التصويت يجسد التزام المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها الحق في تقرير المصير وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194".

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واضاف " ان هذا التصويت يؤكد الالتزام بالدور الهام الذي تقوم به (الأونروا) منذ انشائها في تقديم الخدمات الحيوية لما يزيد على 5ر5 مليون لاجئ في مناطق عملياتها الخمس والتأكيد على كفاءتها وفاعليتها".

وأشاد ،بالدول التي سارعت بتقديم مساهمتها مؤخرا (للأونروا) لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية والضرورية للاجئين الفلسطينيين والتي تنعكس على أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره..داعياً الدول التي تقدمت بتعهدات (للأونروا) الى سرعة الوفاء بها لضمان قيام الوكالة بمهامها في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها خاصة ما تتحمله من أعباء اضافية نتيجة لاستمرار تفشي فيروس (كورونا) وانعكاساته الخطيرة على الخدمات خاصة في مجالي التعليم والصحة.