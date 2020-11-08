شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة السعودية:تسجيل 363 اصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 420 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية ،اليوم الاحد، عن تسجيل 363 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (350592) حالة، من بينها (7666) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (757) حالة حرجة.



وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي ، تسجيل (420) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (337386) حالة، وبلغ عدد الوفيات (5540) حالات ، بإضافة (15) حالة وفاة جديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية:تسجيل 363 اصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 420 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.