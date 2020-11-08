شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة تسجل اكبر معدل اصابة بكورونا منذ بدء الجائحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 سجلت الولایات المتحدة ،الیوم الاحد، نحو 127 ألف حالة إصابة جدیدة بفیروس (كورونا المستجد - كوفید 19)، في اكبر معدل اصابة یومیة منذ تفشي الجائحة.

Advertisements وذكر مركز رصد جائحة (كورونا) التابع لجامعة (جونز ھوبكنز) الامریكیة في بیانات یومیة أن الولایات المتحدة سجلت 126742 اصابة و1040 حالة وفاة مرتبطة بانتشار الفیروس في الساعات ال24 الماضیة. وأضاف أن الحصیلة الاجمالیة للجائحة ارتفعت بذلك إلى 558. 860. 9 اصابة بالإضافة إلى 237113 حالة وفاة على الأقل.

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