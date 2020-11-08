الاردن: تسجيل 4519 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 52 حالة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الاردنية ، اليوم الاحد، تسجيل 4519 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ ووفاة 52 حالة ، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1233، والإصابات إلى 109321.



وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة نشرته وكالة الانباء الاردنية ، إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ230 حالة، فيما غادرت 179 حالة المستشفيات بعد شفائها..لافتاً إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 1959 حالة، منها 378 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

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