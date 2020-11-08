أشتية: ندعو بايدن لتبني مسار الدولتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى تبني مسار سياسي على أساس حل الدولتين. وكتب أشتية، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك «نأمل من الإدارة الأمريكية الجديدة العمل على مسار سياسي جدي على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين». وهنأ أشتية بايدن ونائبته المنتخبة كمالا هاريس بالفوز بالانتخابات الأمريكية، معربا عن الأمل من الإدارة الجديدة «الاعتراف بفلسطين وأن يكون الموضوع الفلسطيني على أجندة أولوياتها». وهنأ أشتية بايدن ونائبته المنتخبة كمالا هاريس بالفوز بالانتخابات الأمريكية، معربا عن الأمل من الإدارة الجديدة «الاعتراف بفلسطين وأن يكون الموضوع الفلسطيني على أجندة أولوياتها». وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن الرئيس محمود عباس «خير شريك لأي مسار سياسي قد يصل إلى حل فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي».

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