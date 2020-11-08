الجيش اليمني يسقط 4 طائرات حوثية مسيرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش اليمني أمس أن دفاعاته الجوية أسقطت أربع طائرات مسيرة للحوثيين في جبهة نهم شرق صنعاء.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان «أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات وتجمعات للحوثيين في مواقع متفرقة بجبهة مديرية نهم، أسفر عن مصرع عدد من عناصر الجماعة وإحراق ثلاثة أطقم قتالية بعتادها»، وأضاف «قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية كسرت عددا من الهجمات التي تشنها الجماعة وتحبط الانتحارية التي تشنها الميليشيات الحوثية لتحقيق أي تقدم باتجاه مواقع الجيش في جبهة نهم».

وفي السياق، أفادت مصادر عسكرية بمصرع القيادي الميداني الحوثي البارز لدى الميليشيات الحوثية المدعو ناصر الغولي والمكنى بـ”أبو زكي”، مع عدد من مرافقيه، وجرح آخرين بنيران الجيش الوطني في المحور الشرقي لمحافظة صنعاء، وأضاف المصدر أن قوات الجيش، خاضت معارك شرسة مع الميليشيات الحوثية في جبهة نجد العتق، بمديرية نهم.

إلى ذلك، لقي 15مسلحا من الميليشيات الحوثية مصرعهم وجرح آخرون في اشتباكات مع الجيش الوطني في جبهة مقبنة غربي تعز، وأكد مصدر عسكري أن المواجهات تركزت في منطقتي البركنة وقرية القضاة عزلة العبدلة، عقب محاولة الميليشيات الوصول إليها، وأنها أعقبت قصفا مدفعيا عنيفا شنته الميليشيات الحوثية على مجموعة من القرى والتجمعات الآهلة بالسكان. وفي الحديدة، أصيبت امرأة مسنة، بشظايا مقذوف هاون، إثر قصف شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية على القرى السكنية في منطقة الجريبة بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة، غرب اليمن، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

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وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة إن امرأة مسنة تدعى «جرادة محبش درويش» أصيبت بشظايا مقذوف هاون حوثي في قدمها اليمنى أثناء وجودها بجانب منزلها في منطقة الجريبة. وأفاد بأن المدنيين يتعرضون لقصف واستهداف من ميليشيات الحوثي بسلاح «م. ط. 23» و»عيار 14.5» بشكل يومي، ليلا ونهارا.

من جانب آخر فكك البرنامج السعودي لنزع الألغام (مسام)، و1320 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الماضي. وقال البرنامج في بيان، أمس إن فرقه الهندسية نجحت في نزع 441 لغما مضادا للدبابات، و10 ألغام مضادة للأفراد في الفترة نفسها. وأوضح أن الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الحالي شهد تفكيك 862 ذخيرة غير منفجرة وسبع عبوات ناسفة.

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