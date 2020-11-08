الكويت والأردن والإمارات أول المهنئين لبايدن

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وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على موقع «تويتر» قائلا «علاقاتنا منذ خمسة عقود راسخة واستراتيجية مع الولايات المتحدة.. وتمنياتنا لهذه العلاقة بالمزيد من التقدم والرسوخ مع الرئيس المنتخب الجديد».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ كل من أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وسلطان عمان هيثم بن طارق، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كاملا هاريس بعد إعلان فوزهما في انتخابات الرئاسة الأمريكية.وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على موقع «تويتر» قائلا «علاقاتنا منذ خمسة عقود راسخة واستراتيجية مع الولايات المتحدة.. وتمنياتنا لهذه العلاقة بالمزيد من التقدم والرسوخ مع الرئيس المنتخب الجديد».

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