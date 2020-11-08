نشطاء: متى يدفع إردوغان الثمن باهظا؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تساءل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن «متى يدفع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ثمن أفعاله؟»، وذلك في أعقاب فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الأربع المقبلة.

وتأتي التساؤلات ردا على مقطع فيديو انتشر بسرعة البرق لجو بايدن، يتحدث فيه عن إردوغان، قال فيه «سيدفع ثمنا باهظا على ما فعله»، وهو المقطع الذي نشره الرئيس الأمريكي المنتخب على صفحته الرسمية بـ»تويتر» في 17 أكتوبر 2019، وقال فيه «أمضيت آلاف الساعات في غرفة العمليات، وأمضيت ساعات عدة على الأرض في تلك المناطق في سوريا وفي العراق، وتعرف ماذا؟ قادتنا كلهم سابقون وحاليون خجلون مما يحصل هنا..».

وأضاف في المقطع «تركيا هي المشكلة الحقيقية هنا وسيكون لي حوار مغلق حقيقي مع إردوغان وتعريفه بأنه سيدفع ثمنا باهظا على ما فعله، الآن ادفع هذا الثمن..»

وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، في تصريحات قبل يومين إن بلاده ليست لديها مخاوف من احتمالية انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسا لأمريكا، بينما وصف تصريحاته السابقة تجاه أنقرة بـ»المؤسفة»، وأضاف في مقابلة مع قناة تركية نشرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية مقتطفات منها، أن أنقرة لا تفضل مرشحا على آخر في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وحول احتمالية ظهور مشكلات قد تتعرض لها بلاده إذا فاز بايدن بالرئاسة الأمريكية، قال أوقطاي إن «تركيا ليست تركيا القديمة، لقد حدث بالفعل تحول في العقلية في تركيا».

وتابع «تركيا تقف في محورها الخاص المرتكز على الأناضول وليس حول محور شخص آخر، ولديها بوصلة وتقيم الأحداث حول العالم وفقا لمصالحها الخاصة»، مشيرا إلى أن أنقرة لا تسمح لأحد بالتدخل بشؤونها الداخلية، معتبرا تصريحات سابقة لبايدن «مؤسفة»، وأن فوزه برئاسة أمريكا أو ترمب «لا يعني الكثير لتركيا»، حسب قوله.