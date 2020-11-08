احتفالات في الهند بفوز نائبة بايدن

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وأشادت كامالا هاريس في وقت سابق بوالدتها شيامالا غوبالان، الأخصائية في أمراض السرطان، المولودة في مدينة تشيناي جنوب الهند.وقالت أمام أنصارها «إن والدتي آمنت بشدة بأمريكا، حيث يمكن حصول مثل هذه اللحظة».
واحتفل السكان بالحدث في قرية ثولاسيندرابورام الواقعة في ولاية تاميل نادو (جنوب)، حيث ولد بي في غوبالان، جد كامالا هاريس، وكان مسؤولا هنديا كبيرا.
وأطلقوا المفرقعات النارية وصلوا في المعبد الرئيسي ولوحوا بصور (أول امرأة تصبح نائبة للرئيس الأمريكي) في سن السادسة والخمسين.
وصنع القرويون مجسما ملونا كتبوا عليه «مبروك لكامالا هاريس».
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