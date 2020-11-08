شكرا لقرائتكم خبر احتفالات في الهند بفوز نائبة بايدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفلت أوساط واسعة من الشعب الهندي بعد إعلان وسائل الإعلام الكبرى في أمريكا عن فوز جون بايدن ونائبته كامالا هاريس بالسباق الرئاسي، مرحبين بـ(الانتصار التاريخي) لسيدة من أصل هندي.

وأشادت كامالا هاريس في وقت سابق بوالدتها شيامالا غوبالان، الأخصائية في أمراض السرطان، المولودة في مدينة تشيناي جنوب الهند.

وقالت أمام أنصارها «إن والدتي آمنت بشدة بأمريكا، حيث يمكن حصول مثل هذه اللحظة».

واحتفل السكان بالحدث في قرية ثولاسيندرابورام الواقعة في ولاية تاميل نادو (جنوب)، حيث ولد بي في غوبالان، جد كامالا هاريس، وكان مسؤولا هنديا كبيرا.

وأطلقوا المفرقعات النارية وصلوا في المعبد الرئيسي ولوحوا بصور (أول امرأة تصبح نائبة للرئيس الأمريكي) في سن السادسة والخمسين.

وصنع القرويون مجسما ملونا كتبوا عليه «مبروك لكامالا هاريس».