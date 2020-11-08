شكرا لقرائتكم خبر بايدن في خطاب النصر: الأولوية لمواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب «إن العمل يبدأ بالسيطرة على انتشار (كوفيد 19)»، متابعا «لن أدخر جهدا من أجل احتواء هذه الجائحة».

وأكد على أنه سيعين اليوم مجموعة من العلماء للعمل كمستشارين انتقاليين لتنفيذ خطته الخاصة بفيروس كورونا بمجرد توليه منصبه.

وأضاف «الشعب قال كلمته، والأمريكيون قدموا لي نصرا واضحا، وإنني سأعمل على استعادة روح أمريكا»، وقال أمام حشد من المؤيدين الصاخبين «لقد سعيت إلى هذا المنصب لاستعادة روح أمريكا، وإعادة بناء العمود الفقري لهذه الأمة، الطبقة الوسطى، ولجعل أمريكا تحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم مرة أخرى، والآن أصبح العمل على صنع هذه الرؤية حقيقيا».

وأشاد بايدن بالناخبين الأمريكيين من أصل أفريقي الذين عززوا حملته. وأضاف «لقد كنتم دائما في ظهري، وسأكون معكم»، وقال «إن الشعب قال كلمته وقدم نصرا مقنعا، كسبنا معظم الأصوات في تاريخ البلاد.. 74 مليون صوت»، مضيفا «إن نسب التصويت فاجأته»، مؤكدا على أنه يتعهد بأن يكون رئيسا يسعى لتوحيد البلاد، قائلا «لن تروا ولايات زرقاء وحمراء.. سوف ترون ولايات متحدة حقيقية».

Advertisements

وتعهد بأن يكون رئيسا لكل الشعب الأمريكي، لا يفرق وإنما يوحد ويعيد روح أمريكا، وقال «إنه لشرف حياتي أن العديد من الأمريكيين صوتوا لصالحي، لقد قال الشعب كلمته، وجلب لنا النصر»، داعيا إلى توحيد الصف وتنحية الخلافات جانبا، وعدم النظر للمنافسين كأعداء، مشيرا إلى أن الوقت قد حان للبناء والتعافي.

وأضاف بايدن «لكل من صوتوا للرئيس دونالد ترمب، أفهم خيبة أملكم، فقد خسرت في السابق مرتين، لكن الآن دعونا نعطي بعضنا البعض فرصة».

ودعا بايدن إلى وضع حد لرفض الديمقراطيين والجمهوريين التعاون مع بعضهم البعض، قائلا «أعتقد أن هذا جزء من التفويض الممنوح لنا من الشعب الأمريكي، إنهم يريدون منا التعاون من أجل مصلحتهم».​