أشلي.. مثار اهتمام العالم

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تبلغ أشلي 39 عاما، وهي ابنته الوحيدة من زواجه الثاني.

تعيش حياة أقل علنية من شقيقيها هانتر وبو الذي توفي في 2015 بعد إصابته بسرطان في الدماغ.

حاصلة على شهادة علم الأنثروبولوجي الثقافية من جامعة تولين في نيو أورليانز.

نالت الماجستير في الخدمات الاجتماعية من جامعة بينسلفانيا.

في 2014 أصبحت المديرة التنفيذية لمركز العدالة في ولاية ديلاوير.

أنشأت شركة لايفليهوود لتجارة الملابس المصنعة في الولايات المتحدة، بهدف التبرع بعائدات المبيعات.

تزوجت الطبيب التجميلي هاورد كراين في 2012، الذي يعمل في مستشفى جامعة توماس جيفرسون في فيلاديلفيا.

قامت بحملة افتراضية من أجل والدها.

تقول عن والدها «أؤمن بشدة أنه يمتلك الشخصية والرؤية لقيادة هذا البلد». السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما حظيت عائلة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن باهتمام متابعي وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، كان النصيب الأكبر لابنته أشلي، التي قارن الكثيرون بينها وبين إيفانكا ابنة الرئيس السابق دونالد ترمب.

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