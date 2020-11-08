جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية

من هو جو بايدن الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية؟ فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بولاية بنسلفانيا وبالتالي حسم السباق الرئاسي الأميركي ليكون الرئيس عدد 46 للولايات المتحدة الأمريكية. وجوزيف روبينيت بايدن ... 07 نوفمبر 2020 18:53

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