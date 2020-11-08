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رئيس كوبا بعد فوز بايدن : يمكن إقامة علاقات ثنائية بناءة مع واشنطن

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أعرب رئيس كوبا ميجيل دياز كانيل، عن اعتقاده بإمكانية إقامة علاقات بناءة بين بلاده والولايات المتحدة، بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وقال كانيل ـ في تغريدة له عبر تويتر حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأحد

ـ "نعترف بأن الشعب الأمريكي اختار نهجا جديدا خلال الانتخابات الرئاسية، ونؤمن بإمكانية إقامة علاقات ثنائية بناءة تستند لاحترام الاختلافات".
وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد أعلنت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بانتخابات

الرئاسة الأمريكية، بعد تغلبه على الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترمب، في انتخابات شغلت العالم بأسره وحظيت باهتمام غير مسبوق.
يذكر أن إدارة الرئيس باراك أوباما اتبعت نهجا نحو التطبيع مع كوبا حيث افتتحت الولايات المتحدة عام 2015 سفارة لها في كوبا، لكن الرئيس ترامب غير هذا الموقف واتخذ عددا من الإجراءات ضد هافانا.
 
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