هنأت وزارة الخارجية العراقية جو بايدن بإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت الأسبوع الماضي. وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في بيان صحفي: "أتقدم بالتهنئة لرئيس الولايات المتحدة الأميركية المنتخب جو بايدن، Advertisements ونتطلع لتعزيز العلاقات الثنائية والدفع بعجلة الحوارات والتعاون بين البلدين على كافة الأصعدة". وأضاف، أن "التحديات المشتركة تدعونا لتكثيف العمل المشترك".

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كانت هذه تفاصيل خبر بغداد لبايدن: التحديات المشتركة تدعونا لتعزيز التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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