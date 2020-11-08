الكاظمي: الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية

قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، إن الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين.
وذكر بيان حكومي، أن "الكاظمي استقبل أعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي، الذي يعقداجتماعاته في العاصمة بغداد، لمناقشة الخطط التنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين".
وأكد الكاظمي حسب البيان، "أهمية عقد هذه الاجتماعات، التي تفضي إلى
وأشار الكاظمي إلى أن "الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية، وأن حكومته تسعى إلى تذليل كل العقبات أمام الشركات التي ترغب في الاستثمار بالعراق".
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