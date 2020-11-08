ظريف: العالم بانتظار تخلي الإدارة الأمريكية الجديدة عن الغطرسة

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن العالم بانتظار تخلي الإدارة الأمريكية الجديدة عن الغطرسة وانتهاج التعددية والتعاون واحترام القانون.
وكتب ظريف على "تويتر": "الشعب الأمريكي قال كلمته، وأن العالم الآن بانتظار هل أن القادة الجدد سيتخلون عن الأسلوب الهدام والمناهض للقانون والمتغطرس لنظام
وأضاف، أن "العمل هو أهم شيء".
وتابع: "أن ماضي إيران واضح.. العزة والمصالح والدبلوماسية المسؤولة".
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