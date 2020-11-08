كلينتون: فوز بايدن هو رفض لترامب وبداية صفحة جديدة

وصفت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بأنه "صناعة للتاريخ وصفحة جديدة للولايات المتحدة".
وكتبت هيلاري كلينتون على "تويتر": "لقد تحدث الناخبون.. لقد اختاروا جو بايدن وكامالا هاريس ليكونا الرئيسالمقبل للولايات المتحدة ونائبته".
وأضافت: "إنها صناعة للتاريخ.. ورفض لترامب.. وبداية صفحة جديدة لأمريكا".
من جهته، طالب حاكم مدينة نيويورك أندرو كومو المحتفلين بالحرص على الإجراءات الوقائية من "كوفيد – 19"،
وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن أمس السبت، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".
وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدًا أنه سيكون رئيسًا لجميع الأمريكيين.
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