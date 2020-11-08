الجزائر تعيد تشديد قيود مكافحة كورونا

قررت الحكومة الجزائرية اليوم الأحد إعادة فرض الحجر المنزلي اعتبارًا من الثامنة مساء في عشرين محافظة منها العاصمة، ضمن جملة إجراءات تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا. ووجهت الحكومة أيضا بتأجيل الدخول الجامعي إلى 15 ديسمبر المقبل وتعليق نشاط النقل خلال أيام العطل الأسبوعية في عموم البلاد. 15 ديسمبر المقبل وتعليق نشاط النقل خلال أيام العطل الأسبوعية في عموم البلاد. كما أعطت الحكومة حكام الولايات الحق في اتخاذ تدابير غلق أماكن النزهة وفضاءات Advertisements التسلية والحدائق عند الحاجة، مع تشديد الرقابة لمنع التجمعات العائلية في حفلات الزفاف. وشملت الإجراءات المتخذة تعزيز مراقبة مدى تطبيق البروتوكول الصحي في المساجد والمدارس. وكانت السلطات الصحية أعلنت أمس السبت تسجيل 12 وفاة و581 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع أجمالي الوفيات إلى 2036، والإصابات إلى 61381.

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