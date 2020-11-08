الجزائر تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لتبون

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 نوفمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 44 دقيقة

كشفت الرئاسة الجزائرية، في بيان، الأحد، عن تطورات الوضع الصحي لرئيس البلاد عبد المجيد تبون عقب إصابته بفيروس كورونا، ونقله لألمانيا.

وألمحت الرئاسة الجزائرية، إلى قرب عودة تبون إلى بلاده ووصفت وضعه بـ”التحسن الإيجابي”.

وأوضح البيان بأنه “التزاماً باطلاع الرأي العام على مستجدات الحالة الصحية للرئيس عبد المجيد تبون، المتواجد في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، يؤكد الطاقم الطبي أن الرئيس بصدد إتمام بروتوكول العلاج، وأن وضعه الصحي في تحسن إيجابي”.