محسن متولي يجدد عقده مع الرجاء الرياضي

بعد نهاية عقده معه خلال الموسم الماضي، جدد قاىْد الرجاء البيضاوي، محسن متولي، عقده مع الفريق بعد اجتماع عقده، مساء أمس السبت، المكتب المديري لنادي الرجاء.
يذكر أن الرجاء أبرم، إلى حدود الآن، صفقتين، ويتعلق الأمر بكل من نوح واىْل السعداوي، ومروان الهدهودي، كما وقع الفريق عقدا مبدٸيا مع لاعب جمعية سلا، عماد خنوس، ومغادرة المدافع بدر بانون لنادي الأهلي المصري، وتطالب جماهير الرجاء رىْيس الفريق بانتدابات أخرى تعزز ترسانة الفريق.
ولايزال الرجاء ينافس في كأس محمد السادس للأندية العربية، إذ تنتظره مباراة حاسمة، الشهر المقبل، أمام الإسماعيلي المصري برسم إياب نصف النهاٸي.
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