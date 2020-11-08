بعد إرتفاع عدد الإصابات في الأحياء..سلطات طنجة تنزل من جديد إلى الشوارع -صور

تستمر سلطات طنجة في حملاتها في التوعية وتوزيع المكامات على المواطنين في الأحيات التي سجلت إصابات بالعشرات مطلع الأسبوع الماضي.

وشملت الحملة توزيع المئات من الكمامات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد،حيث بدأت الحملة من منطقة حي بنكيران لتشمل أحياء “حومة الشوك-حي العالية-حي الشرف..”،ومناطق خضراء التي تشهد تجمع للعائلات ك”بلاصاطورو-السوريين”.

العملية حضرها قائد الملحقة الإدارية التاسعة،الصديق العيش، وأعوان سلطة، ومجموعة من جمعيات المجتمع المدني،وتأتي هذه الحملة بعد ظهور بؤر قدرة بالعشرات في مجموعة من الأحياء التي بمقاطعة الشرف-مغوغة.