- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تستمر سلطات طنجة في حملاتها في التوعية وتوزيع المكامات على المواطنين في الأحيات التي سجلت إصابات بالعشرات مطلع الأسبوع الماضي.
وشملت الحملة توزيع المئات من الكمامات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد،حيث بدأت الحملة من منطقة حي بنكيران لتشمل أحياء “حومة الشوك-حي العالية-حي الشرف..”،ومناطق خضراء التي تشهد تجمع للعائلات ك”بلاصاطورو-السوريين”.
العملية حضرها قائد الملحقة الإدارية التاسعة،الصديق العيش، وأعوان سلطة، ومجموعة من جمعيات المجتمع المدني،وتأتي هذه الحملة بعد ظهور بؤر قدرة بالعشرات في مجموعة من الأحياء التي بمقاطعة الشرف-مغوغة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إرتفاع عدد الإصابات في الأحياء..سلطات طنجة تنزل من جديد إلى الشوارع -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.