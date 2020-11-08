“فيزا فور ميوزيك” يلجأ إلى العالم الافتراضي لتجنب الإلغاء بسبب كورونا

يرتقب أن تنظم دورة 2020 من منتدى “فيزا فور ميوزك”، بشكل افتراضي، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 21 نونبر الحالي.

ولجأ المشرفون على المنتدى الموسيقي إلى العالم الافتراضي لمواجهة الظرفية الصحية الراهنة، إذ يتم من خلال شبكة الأنترنت بث العروض الموسيقية، وبرنامج خاص بالندوات الفكرية، وورشات، ودورات تكوينية.

واقترح فيزا فور ميوزيك تسجيل عروض مصورة لما يعادل 20 مجموعة موسيقية مغربية، أو قاطنة في المغرب، بالاعتماد على طلبات المشاركة تم التوصل بها، منذ شهر فبراير الماضي.

وتستقبل مدينة الرباط الفنانين، من أجل تسجيل مقطوعات فنية مصورة، سيقوم المنتدى بإخراجها كما يقترح ندوات على مدى ثلاثة أيام من أجل الحديث عن الدور، والثقل الاقتصادي، والاجتماعي للصناعات الثقافية، والإبداعية، وبحضور المتدخلين من المغرب، و بعض منهم من الخارج.

واستحضر فيزا فور ميوزيك المقاربة النوعية في اختياره للفنانين، سواء المحترفين منهم، أو من هم في طور التنمية، وأيضا في اختيار المتدخلين في مختلف الندوات، التي ينظمها، كما يحرص على تنوع المناطق، والجهات المغربية، التي ينتمي إليها الفنانون، الذين يتم اختيارهم، والذين ينحدرون من الرباط، وتمارة، والصخيرات، والدار البيضاء، ووجدة، وشفشاون، وآسفي، والصويرة، وأزيلال، وقلعة مكونة، وبومالن، ودادس، وأكادير.