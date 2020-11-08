وجه نبيل أحمجيق، المعتقل على خلفية “حراك الريف”، طلبًا إلى المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لتمكنيه، من رؤية والدته، قبل أن تخضع لعملية جراحية على مستوى القلب، الثلاثاء المقبل، بحسب ما كشف عنه، شقيقه محمد أحمجيق.
وأوضح محمد أحمجيق، في تدوينة له، على صفحته ب”فايسبوك”، أن شقيقه نبيل يدعو عبر طلب خطي وجهه للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تمكينه من القيام بزيارة والدته التي ستجرى لها، عملية جراحية على مستوى شرايين القلب، يوم الثلاثاء المقبل صباحا بإحدى مصحات الدار البيضاء.
وعلى إثر ذلك، ناشد بعض النشطاء، على موقع التواصل الإجتماعي ” فايسبوك”، مديرية السجون للاستجابة لطلب المعتقل نبيل احمجيق بزيارة والدته، من اجل دعمها معنويا ورؤية فلذة كبدها، قبل أن تجري العملية.
ويواجه نبيل أحمجيق حكما بالسجن ل20 عاما، على خلفية “حراك الريف”، رفقة ناصر الزفزافي وباقي المعتقلين.
كانت هذه تفاصيل خبر معتقل حراك الريف أحمجيق يوجه طلبا إنسانيا لمديرية التامك…طلب رؤية والدته التي ستخضع لعملية دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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