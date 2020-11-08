10 رؤساء أمريكيون يفشلون في الفوز بولاية ثانية

الأحد 8 نوفمبر 2020

تعاقب على حكم الولايات المتحدة 45 رئيساً على مدى 231 عاماً منذ انتخاب جورج واشنطن رئيسا في عام 1789. ولا يُسمح لرؤساء الولايات المتحدة بالبقاء في الحكم أكثر من ولايتين رئاسيتين تبلغ مدة الولاية الواحدة أربع سنوات.



منذ عهد جون آدامز، الذي ترأس الولايات المتحدة بين عامي 1797 و1801، حتى اليوم، لم يخسر إلا عشرة رؤساء أمريكيين جولة إعادة انتخابهم لولاية رئاسية ثانية، وكان آخرهم الرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي فقد حظوظه أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن. بحسب سكاي نيوز عربية.

والرؤساء الأمريكيون الذين ترشحوا لكنهم فشلوا في تولي الرئاسة لفترة ثانية، قبل دونالد ترامب، هم:

جيرالد فورد: فشل فورد في الفوز بإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة عام 1976، وكان قد أصبح رئيسا بعد استقالة ريتشارد نيكسون، إثر فضيحة ووترغيت، وخدم فورد، الجمهوري، في منصب الرئيس بين عامي 1974 إلى 1977، لكن جهوده للفوز بولاية ثانية باءت بالفشل، عندما هزمه جيمي كارتر في انتخابات عام 1976.

جيمي كارتر: خدم كارتر في منصب رئيس الولايات المتحدة من عام 1977 إلى عام 1981، لكنه خسر انتخابات عام 1980 أمام رونالد ريغان. وشكلت خسارة كارتر سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، حين فشل رئيسان أميركيان على التوالي في الفوز بإعادة انتخابهما لولاية ثانية.

جورج بوش الأب: شغل بوش الأب منصب الرئيس الأميركي، وكان ترتيبه الحادي والأربعين، وكان قبل خسارة ترامب، آخر رئيس يفشل في الفوز بإعادة انتخابه لفترة ولاية ثانية في تاريخ الولايات المتحدة، عندما هزمه الديمقراطي بيل كلينتون في انتخابات عام 1992.

Advertisements

كان مديراً لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" بين عامي 1976 و1980، وشغل منصب نائب الرئيس في عهد ريغان بين عامي 1981 و1989، إلى أن تولى الرئاسة عندما انتخب لخلافة ريغان.

ولكن نجله جورج دبليو بوش انتخب رئيساً للولايات المتحدة عام 2000 وبقي في البيت الأبيض لولايتين متتاليتين، ليخلفه باراك أوباما عام 2008 في المنصب.

هربرت هوفر: تولى رئاسة الولايات المتحدة بين عامي 1929 و1933.

ويليام هوارد تافت: تولى المنصب بين عامي 1909 و1913.

بنجامين هاريسون: ترأس البلاد بين عامي 1889 و1893 .

مارتن فان بيورين: حكم بين عامي 1837 و1841.

جون كوينسي آدامز: هو نجل الرئيس الثاني للولايات المتحدة، جون آدامز، وتولى المنصب بين عامي 1825 و1829.

جون آدامز: كان أول رئيس يخسر جولة إعادة انتخابه، والرجل الثاني الذي ترأس الولايات المتحدة، وذلك بين عامي 1797 و1801.