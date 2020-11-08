شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مستجدات الحالة الصحية للرئيس الجزائري والان مع التفاصيل

الأحد 8 نوفمبر 2020 قالت الرئاسة الجزائرية اليوم الأحد إن الرئيس عبد المجيد تبون على وشك استكمال العلاج الطبي وإن حالته تتحسن وذلك بعد 13 يوما من نقله إلى مستشفى ألماني.

Advertisements وأضافت الرئاسة الجزائرية "يؤكد الطاقم الطبي أن السيد الرئيس بصدد إتمام بروتوكول العلاج وأن وضعه الصحي في تحسن إيجابي". وكانت السلطات قالت الأسبوع الماضي إن الفحوص أثبتت إصابة تبون (75 عاما) بكوفيد-19. (تغطية صحفية حميد ولد أحمد- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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