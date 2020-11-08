شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إثيوبيا يعين قائداً جديداً للجيش وسط استمرار عملية عسكرية داخلية والان مع التفاصيل

الأحد 8 نوفمبر 2020 عيّن رئيس وزراء أثيوبيا الأحد قائداً جديداً للجيش بعد أربعة ايام من إطلاق عملية عسكرية في إقليم تيغراي شمالي البلاد.

وذكر بيان صدر عن مكتب ابيي أحمد أنّ برهان جولا، نائب قائد الجيش، "تمّت ترقيته إلى منصب قائد"، دون ذكر أسباب.

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