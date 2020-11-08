شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر لوزير خارجية فرنسا: الإساءة لنبينا مرفوضة وسنلجأ للمحاكم الدولية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

عقدت مشيخة الأزهر لقاءا بين فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، عصر اليوم الأحد 8 نوفمبر، على هامش زيارته إلى القاهرة.

وقال الطيب خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي: إذا كنتم تعتبرون أن الإساءة لنبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- حرية تعبير، فنحن نرفضها شكلًا ومضمونًا.

وأكد أن الإساءة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرفوضة تمامًا، وسوف نتتبع من يُسئ لنبينا الأكرم في المحاكم الدولية، حتى لو قضينا عمرنا كله نفعل ذلك الأمر فقط.

وأضاف: أوروبا مدينة لنبينا محمد ولديننا لما أدخله هذا الدين من نور للبشرية جمعاء.

وشدد شيخ الأزهر على أننا: «نرفض وصف الإرهاب بالإسلامي، وليس لدينا وقت ولا رفاهية الدخول في مصطلحات لا شأن لنا بها، وعلى الجميع وقف هذا المصطلح فورًا؛ لأنه يجرح مشاعر المسلمين في العالم، وهو مصطلح ينافي الحقيقة التي يعلمها الجميع».

يأتي ذلك على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة والتي تضمنت تعنتا واضحا ضد الإسلام والمسلمين.

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وتطرق اللقاء التطرق إلى أزمة الرسوم المسيئة الأخيرة، وتوضيح من وزير الخارجية الفرنسى لما حدث، وذلك بعد تنديد الأزهر بالأحداث الأخيرة التى شهدتها فرنسا.

ويأتي وزير الخارجية الفرنسي برسالة من ماكرون لشيخ الأزهر يوضح فيها سبب تصريحاته ويؤكد من خلالها احترام فرنسا للأديان السماوية وضرورة التعاون المثمر والبناء في مواجهة الإرهاب والتطرف والاستعانة بخبرات الأزهر الشريف في ذلك“.

وجاء الوزير الفرنسي على متن طائرة خاصة وتم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في استقباله عدد من المسئولين، وأعضاء السفارة الفرنسية بالقاهرة.

يذكر أن موقع وزارة الخارجية الفرنسية الرسمي، ذكر أنه من المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لودريان بشكل خاص مع نظيره سامح شكري وزير الخارجية المصري.

ووصل مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 8 نوفمبر، جان إيف لودريان وزير الشئون الخارجية الفرنسية، في زيارة رسمية للبلاد يلتقي خلال مع عدد من المسئولين لبحث القضايا الإقليمية، ذات الاهتمام المشترك بين مصر وفرنسا ولا سيما ليبيا، فضلًا عن عملية السلام في الشرق الأوسط والتطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، عقب لقائه فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن حديثه مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، اتسم بالصراحة والإرادة للفهم والعمل المشترك من أجل التسامح والتهدئة واحترام الحريات الدينية، متابعًا: “نحن نعى أهمية مواصلة الحوار القائم على الثقة مع فضيلة شيخ الأزهر”.

وتابع لودريان خلال مؤتمر صحفى: “أردد ما ذكره الرئيس الفرنسى فى الأيام الماضية بقوة وهو احترام فرنسا للإسلام”، مضيفا أن الأزهر مؤسسة مرموقة ومعترف بها دوليا، والمسلمين جزء لا يتجزأ من فرنسا وتاريخها، وذكرت أن فرنسا تخوض معركة مع مصر ضد العنف والارهاب والتطرف، فالإسلام فى جهة والتطرف فى جهة أخرى والمسلمين هم أول الضحايا لهذا الإرهاب والتطرف، مضيفًا: “كما ذكرت أن علينا أن نخوض معركة مواجهة الافكار المتطرفة وعلى مؤسسة الأزهر أن تلعب دورا كبيرا فى هذا، واتفقنا أننا سنعمل فى المستقبل”