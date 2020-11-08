شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الوضع الصحي للرئيس الجزائري "تبون" والان نبدء بالتفاصيل
وجاء في البيان، إن الطاقم الطبّي يؤكد أنّ رئيس الجمهورية، بصدد إتمام بروتوكول العلاج، وأنّ وضعه الصحي في تحسن إيجابي.
يشار الى ان الرئيس تبون كان قد نقل الى المانيا يوم 28 اكتوبر الماضي بنصيحة من الاطباء بالمستشفى العسكري بالعاصمة الجزائرية.
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