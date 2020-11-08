شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تمدد حظر التجوال وتؤجل "الجامعات" لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قررعبد العزيز جراد، رئيس وزراء الجزائر ، تمديد ساعات حظر التجوال في 20 ولاية ليصبح من الساعة الثامنة ليلا ( بدلا من الحادية عشرة ليلا) حتى الخامسة صباحا، كما تم اقرار حظر التجوال بنفس النظام على 9 ولايات جديدة سجل بها ارتفاع إصابات كورونا.

وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بداية من بعد غد الثلاثاء ويستمر 15 يوما.

كما قررت الحكومة أيضا تأجيل الدخول الجامعي والمهني إلى 15 ديسمبر المقبل بعدما كان مقررا في 19 نوفمبر الجاري، إضافة إلى تعزيز الرقابة واستمراريتها في المؤسسات التعليمية والمساجد والأسواق والفضاءات العامة.

وسجلت الجزائر حتى أمس السبت، 61 ألفا و381 إصابة و2036 وفاة، مقابل 41 ألفا و843 حالة شفاء، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.