شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الديموقراطيون سرقوا الانتخابات الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل

جدد الرئيس الأمريكي اتهاماته بوجود تزوير تخلل التصويت بالانتخابات الرئاسية حيث اتهم الديمقراطيين بسرقة الانتخابات الرئاسية، وقال أنه من غير المنطقي أن يتفوق بايدن على أوباما في بعض الولايات. مضيفا: يجب أن ندقق في الأصوات ولدينا معلومات بوجود تزوير في ولاية بنسلفانيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: الديموقراطيون سرقوا الانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.