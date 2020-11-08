رسمياً.. 'الغزال الاسمر' مدرباً للديوانية

رياضة 2020-11-08 | 16:51 1,632 مشاهدة اعلن نادي الديوانية الرياضي، تعاقده مع المدرب قصي منير، لقيادة فريق كرة القدم في الموسم الكروي 2020/ 2021. وذكر النادي في بيان ان "النادي سمى الكابتن قصي منير مدرباً وسعيد محسن مساعداً وتيسير عبد الحسين مساعداً والكابتن عدي عمران مساعداً". واضاف ان "الادارة سمت الكابتن علي حسين جليل مدرباً للحراس وماجد عبد الحميد مدرباً للياقة البدنية

وحسين فرحات معالج ( لبناني الجنسية )". وحسين فرحات معالج ( لبناني الجنسية )". وقررت ادارة النادي، اقالة مدرب الفريق سعد حافظ، بسبب خسارة الفريق امام الكرخ في الجولة الثالثة من دوري الكرة الممتاز. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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